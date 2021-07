LIVE Nuoto, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Nicolò Martinenghi e la 4×100 puntano in alto! (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.03: Queste le finaliste dei 100 rana donne: Schoenmaker, King, Jacoby, Hansson, Efimova, Chikunova, Carraro, McSharry 4.01: Vince Schoenmaker in 1’05?07, secondo posto per King in 1’05?40 3.59: MARTINA CARRARO E’ IN FINALE! Che paura per l’azzurra che non ha mai trovato mai il ritmo giusto e si è scatenata nel finale chiudendo terza con un modesto 1’06?50 settimo tempo 3.55: Entrano in scena le star dei 100 rana nella seconda semifinale. C’è Martina Carraro a caccia di un posto in finale. Al via Mamie (Sui), Mc Sharry (Irl), Carraro (Ita), Schoenmaker (Rsa), King (Usa), Hulkko (Fin), Vasey (Gbr), Teterevkova ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.03: Queste le finaliste dei 100 rana donne: Schoenmaker, King, Jacoby, Hansson, Efimova, Chikunova, Carraro, McSharry 4.01: Vince Schoenmaker in 1’05?07, secondo posto per King in 1’05?40 3.59: MARTINA CARRARO E’ IN FINALE! Che paura per l’azzurra che non ha mai trovato mai il ritmo giusto e si è scatenata nel finale chiudendo terza con un modesto 1’06?50 settimo tempo 3.55: Entrano in scena le star dei 100 rana nella seconda semifinale. C’è Martina Carraro a caccia di un posto in finale. Al via Mamie (Sui), Mc Sharry (Irl), Carraro (Ita), Schoenmaker (Rsa), King (Usa), Hulkko (Fin), Vasey (Gbr), Teterevkova ...

Advertising

Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #Tokyo2021 #AlbertoRazzetti LIVE Nuoto, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Nicolò Martineng… - flamanc24 : RT @fvnzioniamo: ECCOCI LIVE CON IL NUOTO - Nuotomania : DA CORSIA4 - #Nuoto #Italia #nuoto #olimpiadi #tokyo2020 Tokyo 2020 | Live report Finali 26 luglio 2021: Seconda se… - shakijra : RT @fvnzioniamo: ECCOCI LIVE CON IL NUOTO - zazoomblog : LIVE Nuoto Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: la 4×100 sogna in grande c’è Federica Pellegrini nei 200 sl! - #Nuoto… -