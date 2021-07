lavoro, in 2020 calo contratti di prestazione occasionale (Di lunedì 26 luglio 2021) Roma, 26 lug. (Adnkronos/Labitalia) – Nel 2020, anno della pandemia, si è assistito a una contrazione dei contratti di prestazione occasionale (Cpo) in linea con le dinamiche del mercato del lavoro. E’ uno degli aspetti che emerge dal Rapporto Annuale Inps. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 luglio 2021) Roma, 26 lug. (Adnkronos/Labitalia) – Nel, anno della pandemia, si è assistito a una contrazione deidi(Cpo) in linea con le dinamiche del mercato del. E’ uno degli aspetti che emerge dal Rapporto Annuale Inps. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

fattoquotidiano : Lavoro, Inail: “L’86% delle aziende ispezionate nel 2020 aveva lavoratori irregolari o in nero. Con il Covid +27% d… - LaStampa : Il clamoroso dato delI’Inail: nel 2020 controllate 7.486 aziende, oltre 86% irregolari. E di lavoro si muore sempre… - TV7Benevento : lavoro, in 2020 calo contratti di prestazione occasionale... - italiaserait : lavoro, in 2020 calo contratti di prestazione occasionale - CervedGroup : Al centro di tutto quello che facciamo, ci sono le #persone. Promuoviamo una cultura che rispetta e valorizza la… -