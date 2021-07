La figlia di Ilenia Fabbri ci ripensa: aveva difeso il padre, ora si costituirà parte civile contro di lui (Di lunedì 26 luglio 2021) “La figlia sta rivalutando la vicenda in modo critico, come non aveva mai fatto prima”. Arianna si costituirà parte civile contro il padre, nel processo che vedrà imputato il padre Claudio Nanni, accusato di essere il mandante dell’omicidio della moglie Ilenia Fabbri. La 46enne è stata sgozzata nel suo appartamento di via Corbara a Faenza, nel Ravennate, il 6 febbraio scorso a cavallo delle 6. Imputato - oltre al meccanico faentino 54enne Nanni - è il 53enne Pierluigi Barbieri, alias ‘lo Zingaro’, originario di Cervia ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 luglio 2021) “Lasta rivalutando la vicenda in modo critico, come nonmai fatto prima”. Arianna siil, nel processo che vedrà imputato ilClaudio Nanni, accusato di essere il mandante dell’omicidio della moglie. La 46enne è stata sgozzata nel suo appartamento di via Corbara a Faenza, nel Ravennate, il 6 febbraio scorso a cavallo delle 6. Imputato - oltre al meccanico faentino 54enne Nanni - è il 53enne Pierluigi Barbieri, alias ‘lo Zingaro’, originario di Cervia ...

Advertising

RassegnaZampa : Omicidio di #Faenza, la figlia di Ilenia Fabbri non difende più il padre femminicida: «È prevalsa la ragione» - HuffPostItalia : La figlia di Ilenia Fabbri ci ripensa: aveva difeso il padre, ora si costituirà parte civile contro di lui - AvvMennillo : Faenza, la figlia di Ilenia Fabbri non difende più il padre accusato di femminicidio - AvvMennillo : Ilenia Fabbri, la figlia non difende più il padre: «Prevalsa la ragione» - JohSogos : RT @MediasetTgcom24: Faenza, omicidio Ilenia Fabbri: la figlia Arianna non difende più il padre Claudio Nanni #faenza -