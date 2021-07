Iren Luce Gas e Servizi | riapre store di Piacenza

(Di lunedì 26 luglio 2021) (Teleborsa) – È stato inaugurato oggi, alla presenza dell’amministratore delegato digas eGianluca Bufo e dell‘assessore all’Ambiente del Comune diPaolo Mancioppi, lodi Via Sopramuro, totalmente rinnovato, con ambienti nuovi e più ampi, dopo i lavori di ristrutturazione avviati lo scorso dicembre. Da oggi, nellodi, – fa saperein una nota – è possibile vedere e toccare con mano tutti i nuovi prodotti per l’efficientamento energetico (caldaie e climatizzatori), la smart home (kit ...

È stato inaugurato oggi, alla presenza dell' amministratore delegato digas e servizi Gianluca Bufo e dell 'assessore all'Ambiente del Comune di Piacenza Paolo Mancioppi, lo storedi Via Sopramuro , totalmente rinnovato, con ambienti nuovi e più ampi, dopo ...... alladel dialogo attivo che si sviluppa tra cultura, creatività e logiche d'impresa. La call '... Main sponsor, Barilla, Parmacotto. Sponsor Opem, Dallara, Unione Parmense degli Industriali. ...(Teleborsa) - È stato inaugurato oggi, alla presenza dell'amministratore delegato di Iren luce gas e servizi Gianluca Bufo e dell'assessore all'Ambiente del Comune di Piacenza Paolo Mancioppi, ...È stato inaugurato ieri mattina il nuovo negozio Iren realizzato in via XX Settembre 63, a Sarzana, nei pressi della stazione ferroviaria. Lo store sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 ...