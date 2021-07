Incendi Sardegna | proseguono i soccorsi | canadair in volo

(Di lunedì 26 luglio 2021)le operazioni di soccorso a seguito degliboschivi che da alcuni giorni stanno interessando lae in particolare la provincia di Oristano, nei territori di Santu Lussurgiu, Cuglieri, Tresnuraghes, Frossio, Sennariolo, Usellus, Porto Albe, Scano di Montiferro e Cabras. Ieri le attività, rese particolarmente difficoltose dal forte vento di scirocco che ha alimentato i roghi, sono state supportate da otto velivoli, da un elicottero del Repartodi Sassari e dagli elicotteri del servizio Aib regionale. Il dispositivo di soccorso messo in campo dal Corpo nazionale conta ...

AGI/Vista - Proseguono le operazioni di soccorso a seguito degliboschivi che da alcuni giorni stanno interessando la provincia di Oristano, nei territori di Santu Lussurgiu, Cuglieri, Tresnuraghes, Frossio, Sennariolo, Usellus, Porto Albe, Scano di ...Leggi anche, Protezione Civile chiede aiuto ai Paesi Ue, elicottero sorvola roghi e fumo - Video, Canadair in azione - Video, il ...Il Dipartimento della Protezione Civile attiva il modulo internazionale di cooperazione. Nell'Oristanese le squadre hanno lavorato per tutta la notte ...Il maltempo spezza l’Italia in due con grandine, vento e nubifragi che devastano campi, vigneti, frutteti e stalle al Nord, mentre al Sud ortaggi e agrumeti sono senza acqua dopo tre mesi senza piogge ...