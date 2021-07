'Il bikini della pallamano è sessista', Pink si offre di pagare la multa inflitta alle norvegesi in short (Di lunedì 26 luglio 2021) La sabbia del campo di pallamano da spiaggia dei campionati europei di Bulgaria si fa rovente. Ed entra in gioco anche Pink : la cantante statunitense si è offerta di pagare la multa inflitta dalla ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 26 luglio 2021) La sabbia del campo dida spiaggia dei campionati europei di Bulgaria si fa rovente. Ed entra in gioco anche: la cantante statunitense si è offerta diladalla ...

Advertising

Informazioneli5 : RT @MediasetTgcom24: 'Il bikini della pallamano è sessista', Pink si offre di pagare la multa inflitta alle norvegesi in short #bikini htt… - sarafornaro : RT @MediasetTgcom24: 'Il bikini della pallamano è sessista', Pink si offre di pagare la multa inflitta alle norvegesi in short #bikini htt… - MediasetTgcom24 : 'Il bikini della pallamano è sessista', Pink si offre di pagare la multa inflitta alle norvegesi in short #bikini… - 16ONVLYANGEL : @TR4MP0L1N3 e io sono della stessa opinione, ma ho i per te intasati di persone che sono convinte che harry giudich… - bizarredJackE : RT @Swan85Swan: Foto con Dayane in bikini Comparse della live IG Praticamente benedette dagli Dei .. ???????? #melllos -