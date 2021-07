GTA 5 dopo pochi mesi sta per lasciare di nuovo Xbox Game Pass (Di lunedì 26 luglio 2021) Il popolarissimo GTA V è entrato a far parte una prima volta all'interno di Xbox Game Pass lo scorso anno, ma pochi mesi dopo è stato rimosso. Ciò sta accadendo ancora una volta: il titolo di Rockstar Games è stato introdotto all'interno del servizio in abbonamento di Microsoft lo scorso aprile, il che significa che fa parte attualmente della libreria di giochi da poco meno di tre mesi e sembra che verrà rimosso a fine luglio o nelle prime settimane di agosto. Come abbiamo detto, GTA V è stato introdotto due volte, mentre Red Dead Redemption 2, un altro ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 26 luglio 2021) Il popolarissimo GTA V è entrato a far parte una prima volta all'interno dilo scorso anno, maè stato rimosso. Ciò sta accadendo ancora una volta: il titolo di Rockstars è stato introdotto all'interno del servizio in abbonamento di Microsoft lo scorso aprile, il che significa che fa parte attualmente della libreria di giochi da poco meno di tree sembra che verrà rimosso a fine luglio o nelle prime settimane di agosto. Come abbiamo detto, GTA V è stato introdotto due volte, mentre Red Dead Redemption 2, un altro ...

