Future USA negativi. Focus su trimestrali

(Di lunedì 26 luglio 2021) (Teleborsa) – Dopo una settimana terminata in positivo, l’andamento deiUSA segnala che oggi il mercato americano aprirà in leggero ribasso. Gli investitori sono concentrati sulle, con Tesla che diffonderà i risultati dopo la chiusura odierna. Domani, sempre dopo il termine della contrattazioni, sarà la volta di Apple, Microsoft e Google. Tra le più grandi società che hanno diffuso i dati prima dell’apertura, si segnalano Hasbro, con i ricavi chebattono le attese nell’ultimo trimestre, e Lockheed Martin, che ha comunicato un utile sotto le previsioni degli analisti. Il contratto sul Dow Jones è in negativo dello 0,26% a 34.968 punti, ...

La Banca mondiale ha stimato che oltre ai 7 miliardi di dollari all'anno che erano già ... Infine, lo studio suggerisce che la presidenza italiana costruisca un dialogo strutturato con le future USA segnala che oggi il mercato americano aprirà in leggero ribasso. Gli investitori sono concentrati sulle trimestrali, con Tesla che diffonderà i risultati dopo la chiusura odierna. Domani, sempre dopo il termine della contrattazioni, sarà la volta di Apple, Microsoft e Google. Futures Usa negativi, sulla scia del tonfo della borsa di Hong Kong, capitolata di oltre il 4% dopo l'affondo di Pechino contro l'hi-tech, che stavolta ha preso di mira Tencent. I futures sul Dow Jones ...