Francia: manifestazioni no green pass, a Parigi scontri con la Polizia (Video) (Di lunedì 26 luglio 2021) Disordini e scontri a Parigi, dove migliaia di manifestanti hanno sfilato in corteo per protestare contro l'estensione del green pass. Le forze di sicurezza hanno dovuto ricorrere ai lacrimogeni L'articolo proviene da Firenze Post.

