Focolaio Covid | annullata l’amichevole del Bari contro il Legnago La nota

(Di lunedì 26 luglio 2021)di sabato 31 luglio tra, a causa delche sta dando molte noie al club pugliese. Ecco laufficiale: “Temperatura scesa di colpo sotto i 20°C in valle con pioggia persistente e vento che hanno accompagnato il lavoro giornaliero del gruppo biancorosso. Questa mattina due gruppi si sono alternati in campo: attivazione muscolare, poi circuiti di potenziamento muscolare con successiva trasformazione in campo e lavoro specifico per il reparto difensivo. Al pomeriggio programma dedicato a circuiti tecnici ed esercitazioni ...

Con un comunicato ufficiale il Bari di Luigi De Laurentiis annuncia che un altro componente del gruppo squadra è positivo al. Positività emersa nell'ultimo ciclo di tamponi. A seguire la nota ufficiale: ' SSC Bari rende noto che il nuovo ciclo di tamponi a cui è stato sottoposto ieri il gruppo squadra ha evidenziato ...... dopo la notizia di un gruppo di turisti milanesi risultati positivi ala Stromboli sostiene che 'non si può parlare di. I positivi sono 14 e in questo momento alle Eolie saremo circa ...Sassari. La Polizia locale impegnata, nei controlli di prevenzione per gli incendi, ha sanzionato a Porto Ferro alcuni turisti che avevano allestito ...Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 391.891 casi di positività, 469 in più rispetto a ieri, su un totale di - ParmaPress24 ...