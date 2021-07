Everton, James Rodriguez: «Serve costanza per finire tra le prime quattro» (Di lunedì 26 luglio 2021) James Rodriguez, trequartista dell’Everton, ha parlato ai canali ufficiali del club: ecco le sue dichiarazioni James Rodriguez punta in alto. Il colombiano, intervistato dai canali ufficiali dell’Everton, ha svelato l’obiettivo per la prossima stagione: «Bisogna essere più costanti e cercare di giocare sempre al massimo. Non è facile perché la stagione è lunghissima ma l’Everton ha bisogno di riuscirci per finire tra i primi quattro posti in Premier League, che è un campionato molto difficile». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 luglio 2021), trequartista dell’, ha parlato ai canali ufficiali del club: ecco le sue dichiarazionipunta in alto. Il colombiano, intervistato dai canali ufficiali dell’, ha svelato l’obiettivo per la prossima stagione: «Bisogna essere più costanti e cercare di giocare sempre al massimo. Non è facile perché la stagione è lunghissima ma l’ha bisogno di riuscirci pertra i primiposti in Premier League, che è un campionato molto difficile». L'articolo proviene da Calcio News 24.

