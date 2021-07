Energia, Regina: “Cinque leve per fare dell’Italia un hub dell’idrogeno” (Di lunedì 26 luglio 2021) (Teleborsa) – “Una strategia energetica nazionale basata sull’idrogeno come game changer, che superi approcci ideologici basati sui diversi colori del vettore, puntando piuttosto sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra”. Questa la visione esposta da Aurelio Regina, delegato per l’Energia e presidente del Gruppo Tecnico Energia di Confindustria, nell’intervista pubblicata nello speciale Enea Pianeta Idrogeno. Regina individua 5 leve prioritarie per fare dell’Italia un hub dell’idrogeno: sostenere ricerca, produzione e domanda, snellire le ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 luglio 2021) (Teleborsa) – “Una strategia energetica nazionale basata sull’idrogeno come game changer, che superi approcci ideologici basati sui diversi colori del vettore, puntando piuttosto sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra”. Questa la visione esposta da Aurelio, delegato per l’e presidente del Gruppo Tecnicodi Confindustria, nell’intervista pubblicata nello speciale Enea Pianeta Idrogeno.individua 5prioritarie perun hub: sostenere ricerca, produzione e domanda, snellire le ...

