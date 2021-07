Covid, oltre 30 milioni vaccinati: il 55,77% degli over 12 (Di lunedì 26 luglio 2021) Sono 30.119.047 gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale con entrambe le dosi. Il dato, aggiornato alle 6 di questa mattina, è riportato nel sito del governo dal quale emerge che la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 26 luglio 2021) Sono 30.119.047 gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale con entrambe le dosi. Il dato, aggiornato alle 6 di questa mattina, è riportato nel sito del gno dal quale emerge che la ...

Advertising

HuffPostItalia : La Russia si consegna al Covid: oltre 50% di No Vax e 800 morti al giorno - Agenzia_Ansa : Indonesia, muoiono a causa del coronavirus oltre 100 bambini a settimana. Lo riporta il New York Times, sottolinean… - Corriere : Il Covid e la strage dei bimbi in Indonesia: ne muoiono oltre 100 a settimana - EdoardoQuaquini : RT @Agenzia_Ansa: Indonesia, muoiono a causa del coronavirus oltre 100 bambini a settimana. Lo riporta il New York Times, sottolineando che… - Filo2385Filippo : RT @Agenzia_Ansa: Indonesia, muoiono a causa del coronavirus oltre 100 bambini a settimana. Lo riporta il New York Times, sottolineando che… -