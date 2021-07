Covid, il 35% dei decessi riguarda pazienti con diabete. Una pandemia nella pandemia (Di lunedì 26 luglio 2021) Il diabete è ormai una pandemia nella pandemia e i suoi effetti sono amplificati dal Covid col rischio di condurre ad esiti fatali. Lo scrive su Leggo Raffaella Buzzetti, ordinario di Endocrinologia dell’Università Sapienza di Roma. I rischi dei pazienti che hanno il diabete e contraggono il virus “In questi tempi di Covid 19 abbiamo toccato con mano quanto il diabete sia una pandemia nella pandemia e quanto questa ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 26 luglio 2021) Ilè ormai unae i suoi effetti sono amplificati dalcol rischio di condurre ad esiti fatali. Lo scrive su Leggo Raffaella Buzzetti, ordinario di Endocrinologia dell’Università Sapienza di Roma. I rischi deiche hanno ile contraggono il virus “In questi tempi di19 abbiamo toccato con mano quanto ilsia unae quanto questa ...

