Covid, da "isole free" senza contagi all'obbligo, nuovamente, della mascherina, anche in strada (Di lunedì 26 luglio 2021) Da Pantelleria al Sestriere, dal Circeo a Otranto, in tante località di villeggiatura si sta pensando a nuove ordinanze anti-assembramento. Specie nei luoghi ad alta intensità di movida

Agenzia_Ansa : Lazio, Veneto, Sicilia e Sardegna in giallo, come buona parte della Francia e del Belgio. L'Ecdc ha pubblicato le m… - cesarebrogi1 : RT @laGigogin: Erano isole Covid free.Hanno fatto i pazzi per vaccinare tutti,per primi,per poter accogliere i turisti con le loro carte di… - pavafrav : RT @laGigogin: Erano isole Covid free.Hanno fatto i pazzi per vaccinare tutti,per primi,per poter accogliere i turisti con le loro carte di… - carmelocarat : RT @laGigogin: Erano isole Covid free.Hanno fatto i pazzi per vaccinare tutti,per primi,per poter accogliere i turisti con le loro carte di… - Yachting_Greece : RT @AbracaBarna: Scusate #Controcorrente, ma non fu la #Palombelli a #StaseraItalia che mandò un’inviata sulle isole greche, per documentar… -