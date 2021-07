Covid, Bassetti: “Codacons attacca Burioni? Paradossale” (Di lunedì 26 luglio 2021) Sul Codacons e la denuncia al virologo Burioni, “siamo alla polemica sterile e inutile. Assurdo che ci sia ancora oggi la contrapposizione tra chi è pro e chi è contro i vaccini. Dispiace che il Codacons, che dovrebbe tutelare i cittadini, si schieri contro uno scienziato che si è sempre speso per i vaccini. Mi pare una situazione Paradossale”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, commentando la scelta del Codacons di denunciare il virologo Roberto Burioni, chiedendone la radiazione dall’Ordine ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 luglio 2021) Sule la denuncia al virologo, “siamo alla polemica sterile e inutile. Assurdo che ci sia ancora oggi la contrapposizione tra chi è pro e chi è contro i vaccini. Dispiace che il, che dovrebbe tutelare i cittadini, si schieri contro uno scienziato che si è sempre speso per i vaccini. Mi pare una situazione”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Matteo, primario di Malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova, commentando la scelta deldi denunciare il virologo Roberto, chiedendone la radiazione dall’Ordine ...

CUPPARO: IL PNRR DEVE RACCOGLIERE I DESIDERI DELLE PERSONE Riprendendo il richiamo a sogni e desideri espresso dal cardinale Bassetti con l'invito ai ... delle persone che hanno subito e continuano a subire più di altri gli effetti del Covid. Avvertiamo la ...

CUPPARO: IL PNRR DEVE RACCOGLIERE "SOGNI E DESIDERI" DELLE PERSONE "Non abbiamo mai pensato al Pnrr come ad un documento di carta. Esso deve raccogliere sogni e desideri di ripresa e riscatto che vengono dalle persone". Lo ha detto l'assessore alle Attività Produttiv ...

Bassetti: "Risposta a piazze no vax arrivi dalla scienza" "Alle persone che scendono in piazza" contro il vaccino anti Covid o contro il Green pass "dovremmo parlare, se hanno voglia di ascoltare, e la miglior risposta deve venire dalla scienza". Lo sottolin ...

