Calciomercato Venezia, Niang vicino alla Laguna: tentativo per Caldara (Di lunedì 26 luglio 2021) Una promozione rincorsa da tantissimi anni. In mezzo, campionati disputati nelle serie più basse del calcio italiano e la lente, ma prorompente, risalita fino alla Serie B culminata, lo scorso anno, con la vittoria dei playoff che hanno riportato il leone alato in massima serie. Mancava da tante tempo la Laguna in Serie A e, una volta riconquistato il posto al sole, i Veneziani vogliono difendere con le unghie e con i denti la permanenza. Questo obiettivo passerà certamente dal Calciomercato, con il Venezia che sembra avere in pugno Mbaye Niang. Gli arancioneroverdi, oltretutto, stanno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 26 luglio 2021) Una promozione rincorsa da tantissimi anni. In mezzo, campionati disputati nelle serie più basse del calcio italiano e la lente, ma prorompente, risalita finoSerie B culminata, lo scorso anno, con la vittoria dei playoff che hanno riportato il leone alato in massima serie. Mancava da tante tempo lain Serie A e, una volta riconquistato il posto al sole, ini vogliono difendere con le unghie e con i denti la permanenza. Questo obiettivo passerà certamente dal, con ilche sembra avere in pugno Mbaye. Gli arancioneroverdi, oltretutto, stanno ...

