Calciomercato Cagliari, sirene inglesi per Walukiewicz: c’è il Liverpool (Di lunedì 26 luglio 2021) Calciomercato Cagliari, i reds a caccia di rinforzi per la difesa. L’ultima idea porta al polacco Sebastian Walukiewicz Sebastian Walukiewicz potrebbe lasciare il Cagliari. Il polacco – che fino a qualche giorno fa rappresentava una certezza per i rossoblù – ha destato la curiosità del Liverpool. La squadra inglese – secondo quanto riportato dal portale TEAMtalk – sta già pensando di proporre un’offerta alla società di Tommaso Giulini che si aggira intorno agli 8 milioni di euro. TUTTE LE NOTIZIE SUL Cagliari SU CagliariNEWS24.COM L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 luglio 2021), i reds a caccia di rinforzi per la difesa. L’ultima idea porta al polacco SebastianSebastianpotrebbe lasciare il. Il polacco – che fino a qualche giorno fa rappresentava una certezza per i rossoblù – ha destato la curiosità del. La squadra inglese – secondo quanto riportato dal portale TEAMtalk – sta già pensando di proporre un’offerta alla società di Tommaso Giulini che si aggira intorno agli 8 milioni di euro. TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS24.COM L'articolo ...

