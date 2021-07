Anna Tatangelo lo dice in diretta TV | “Me le sono rifatte”

(Di lunedì 26 luglio 2021): la verità dell’intervento: “Ho rifatto…” La cantanteha ammesso molto candidamente di essersi sottoposta a un intervento di chirurgia estetica.nell’ultimo periodo è stata spesso al centro del gossip per la fine del suo matrimonio con il collega Gigi D’Alessio. I due stanno insieme da oltre un decennio e dal loro amore è nato il piccolo Andrea. La fine della loro storia ha sorpreso un po’ tutti. Si tratta del secondo divorzio per l’artista napoletana, già sposata da circa 20 anni con Carmela Barbato. Con lei ha avuto tre figli, Claudio, Ilaria ...

Advertising

DallaParteTua : RT @giorgio_msc: Anna Tatangelo: una delle voci italiane più sottovalutate di sempre. #techetechete - DallaParteTua : RT @bhgai: Comunque a me la voce di Anna Tatangelo piace troppo - cmqpiena : RT @giorgio_msc: Anna Tatangelo: una delle voci italiane più sottovalutate di sempre. #techetechete - chiarusso_ : RT @giorgio_msc: Anna Tatangelo: una delle voci italiane più sottovalutate di sempre. #techetechete - bhgai : Comunque a me la voce di Anna Tatangelo piace troppo -

Ultime Notizie dalla rete : Anna Tatangelo

The Kolors,, Uccio De Santis e il cast Mudù, un tributo ad Astor Piazzolla e la lirica sono solo alcuni dei grandi appuntamenti che vivacizzano l' estate nojana. " Il programma che ...Poi Maurizio Costanzo ha detto la sua anche suche condurrà Scene da un matrimonio in autunno, trasmissione che insieme a Verissimo condotta da Silvia Toffanin prenderà il porto dei ...Anna Tatangelo sarà il nuovo volto dei pomeriggi su Canale 5, non avremo più il salotto di Domenica Live con Barbara d’Urso.Dopo diversi giorni di silenzio e successivamente alla mestizia che ha pervaso la scorsa estate, tristemente condizionata dalle doverose misure ...