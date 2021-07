VIDEO Oksana Chusovitina dà l’addio alla ginnastica! Il saluto in lacrime alle Olimpiadi | il ritiro a 46 anni

(Di domenica 25 luglio 2021) “Tutte le altre volte non avevo mai annunciato il mio, avevo sempre rinviato. Non questa volta. Queste sono le mie ultime“. Le parole deldefinitivoginnastica artistica da parte di un monumento infinito come. L’uzbeka ha salutato l’attività agonistica al termine delle qualificazioni delledi Tokyo 2021: lo ha fatto in maniera plateale, con leagli occhi, purtroppo non corrisposta dal pubblico, assente visto che si sta gareggiando a porte chiuse. Un commovente commiato da parte di un’icona ...

"Tutte le altre volte non avevo mai annunciato il mio ritiro, avevo sempre rinviato. Non questa volta. Queste sono le mie ultime Olimpiadi". Le parole dell'addio definitivo alla ginnastica artistica d ...