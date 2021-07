Vaccini, impennata di prenotazioni tra i giovani. Brusaferro: «Possiamo convincere i No vax» (Di domenica 25 luglio 2021) Per il direttore dell’istituto Mario Negri, Giuseppe Remuzzi, sono impossibili da convincere. Per il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, i No vax possono essere persuasi facendo vedere «che il vaccino è efficace e che le misure attuali – non particolarmente restrittive – sono possibili proprio perché il vaccino funziona». In un’intervista a la Repubblica, il volto delle conferenze stampa sull’andamento dei contagi da Coronavirus in Italia ribadisce che i farmaci biologici riducono decessi e ospedalizzazioni per oltre il 95%: «La stragrande maggioranza delle persone che finiscono in ospedale e in terapia intensiva non ha ... Leggi su open.online (Di domenica 25 luglio 2021) Per il direttore dell’istituto Mario Negri, Giuseppe Remuzzi, sono impossibili da. Per il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio, i No vax possono essere persuasi facendo vedere «che il vaccino è efficace e che le misure attuali – non particolarmente restrittive – sono possibili proprio perché il vaccino funziona». In un’intervista a la Repubblica, il volto delle conferenze stampa sull’andamento dei contagi da Coronavirus in Italia ribadisce che i farmaci biologici riducono decessi e ospedalizzazioni per oltre il 95%: «La stragrande maggioranza delle persone che finiscono in ospedale e in terapia intensiva non ha ...

