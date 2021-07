Tokyo 2020, domenica 25 luglio: i risultati e gli italiani in gara. Giuffrida e Zanni di bronzo (Di domenica 25 luglio 2021) I risultati e gli italiani in gara di domenica 25 luglio. Seconda giornata ufficiale delle Olimpiadi di Tokyo 2020, si parte a mezzanotte col primo turno di surf maschile e femminile. Sarà poi il turno del volley femminile, con l’Italia pronta ad affrontare la Russia. Pronto all’esordio anche il Settebello contro il Sudafrica, così come l’Italbasket contro la Germania. L’Italia spera di essere assoluta protagonista con tantissimi azzurri impegnati nelle rispettive gare. Di seguito tutti i risultati di giornata. IL MEDAGLIERE AGGIORNATO IL PROGRAMMA, ... Leggi su sportface (Di domenica 25 luglio 2021) Ie gliindi25. Seconda giornata ufficiale delle Olimpiadi di, si parte a mezzanotte col primo turno di surf maschile e femminile. Sarà poi il turno del volley femminile, con l’Italia pronta ad affrontare la Russia. Pronto all’esordio anche il Settebello contro il Sudafrica, così come l’Italbasket contro la Germania. L’Italia spera di essere assoluta protagonista con tantissimi azzurri impegnati nelle rispettive gare. Di seguito tutti idi giornata. IL MEDAGLIERE AGGIORNATO IL PROGRAMMA, ...

matteosalvinimi : La grande sensibilità di Vito Dell'Aquila, neocampione olimpico di #taekwondo, categoria -58 kg a Tokyo 2020: 'Ques… - Coninews : Tokyo 2020 come Rio 2016. ?????? Dopo cinque anni Elisa Longo Borghini si conferma di bronzo nella prova in linea o… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 TAEKWONDO, CATEGORIA -58 KG: VINCE VITO DELL'AQUILA PRIMO ORO DELL'OLIMPIADE PER L'ITALIA… - olicity87 : RT @Eurosport_IT: Elisa Longo Borghini è la prima azzurra a salire sul podio nel Day 2 ?????? L'azzurra dopo il bronzo a Rio 2016 si ripete… - Evi1972 : RT @Agenzia_Dire: Un'altra medaglia per l'Italia ai #GiochiOlimpici di #Tokyo2020: Mirko Zanni è bronzo nel sollevamento pesi. https://t.… -