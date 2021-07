Temptation Island | la tentatrice che ha rubato il cuore a Federico

(Di domenica 25 luglio 2021) Mentre si attende la penultima puntata di domani, lunedì 26 luglio, in tanti vorrebbero capire chi è ad aver fatto sbandare. Lache sembra averlo conquistato si chiama Vincenza Botti, venticinquenne campana. Il pubblico si sta chiedendo le sorti, in particolare, di una delle sei coppie che hanno preso parte alla corrente edizione di. Si tratta diRosa e Floriana Angelica. Quest’ultima, dopo Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Zappullaclary : RT @zazoomblog: Temptation Island spoiler sesta puntata: possibile confronto tra Floriana e Federico - #Temptation #Island #spoiler #sesta… - zazoomblog : Temptation Island spoiler sesta puntata: possibile confronto tra Floriana e Federico - #Temptation #Island #spoiler… - MarchePinna : @barbarab1974 Ma quando parte per il GF o l’isola dei famosi? Anzi lo vorrei vedere a Temptation Island….?? - zazoomblog : Temptation Island Filippo Bisciglia ha un ‘talismano’: non lo lascia mai ecco cos’è - #Temptation #Island #Filippo - VelvetMagIta : #TemptationIsland, nuova segnalazione su #Manuela e #Stefano: i due sono ancora fidanzati? ??????… -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Nathaly Caldonazzo torna a parlare del tradimento di Andrea Ippoliti a: 'Squallore totale' Nathaly Caldonazzo , showgirl e attrice, ha partecipato ad una scorsa edizione diin coppia con l'allora fidanzato Andrea Ippoliti . La loro ...'Ahimè sono stata tradita, non dico in diretta ma durante un programma televisivo' , ha ricordato, riferendosi alla sua partecipazione acon l'allora compagno Andrea Ippoliti . 'Lo ...Mentre si attende la penultima puntata di domani, lunedì 26 luglio, in tanti vorrebbero capire chi è ad aver fatto sbandare Federico. La ...Nuova segnalazione su una delle coppie più discusse Temptation Island, quella formata dai due pugliesi Manuela Carriera e Stefano Sirena. Qualche giorno fa, l'influencer campana ...