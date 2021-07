Superbike, Rea domina la Superpole Race davanti a Razgatlioglu e un fantastico Locatelli (Di domenica 25 luglio 2021) La prima gara della giornata ad Assen, valevole come Superpole Race del GP d’Olanda 2021, si è chiusa con un assolo di prepotenza da parte del campione del mondo Jonathan Rea (Kawasaki ZX-10RR). Il britannico ha chiuso 3? davanti alle due Yamaha YZF R1 del rivale Toprak Razgatlioglu e del nostro Andrea Locatelli, al primo fantastico podio di categoria. Dopo un inizio di corsa molto convincente entrambe le Ducati scendono deluse dal podio, con Michael Rinaldi quarto a 3.5?, un secondo davanti al compagno Scott Redding. Rinaldi e Razgatlioglu scattano ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) La prima gara della giornata ad Assen, valevole comedel GP d’Olanda 2021, si è chiusa con un assolo di prepotenza da parte del campione del mondo Jonathan Rea (Kawasaki ZX-10RR). Il britannico ha chiuso 3?alle due Yamaha YZF R1 del rivale Toprake del nostro Andrea, al primopodio di categoria. Dopo un inizio di corsa molto convincente entrambe le Ducati scendono deluse dal podio, con Michael Rinaldi quarto a 3.5?, un secondoal compagno Scott Redding. Rinaldi escattano ...

