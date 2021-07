Sabrina Ferilli e il rapporto con Dalla: il racconto ha spiazzato tutti (Di domenica 25 luglio 2021) L’attrice Sabrina Ferilli ha rivelato di avere un rapporto speciale con il cantante Lucio Dalla: ecco i dettagli e le curiosità Curiosità dell’attrice (foto web)La bellissima Sabrina Ferilli, classe 1964, nasce a Roma ed è una bravissima attrice, doppiatrice e conduttrice italiana, vincitrice di sei Nastri d’argento, un Globo d’oro e sei Ciak d’oro; inoltre ha ricevuto quattro candidature al David di Donatello. Nata e cresciuta a Roma da Giuliano, dirigente del Partito Comunista Italiano e Ida Fatigati, casalinga, dopo aver tentato di entrare al Centro Sperimentale di ... Leggi su kronic (Di domenica 25 luglio 2021) L’attriceha rivelato di avere unspeciale con il cantante Lucio: ecco i dettagli e le curiosità Curiosità dell’attrice (foto web)La bellissima, classe 1964, nasce a Roma ed è una bravissima attrice, doppiatrice e conduttrice italiana, vincitrice di sei Nastri d’argento, un Globo d’oro e sei Ciak d’oro; inoltre ha ricevuto quattro candidature al David di Donatello. Nata e cresciuta a Roma da Giuliano, dirigente del Partito Comunista Italiano e Ida Fatigati, casalinga, dopo aver tentato di entrare al Centro Sperimentale di ...

Advertising

daria__126 : RT @tuttachiara: Ma cosa ho fatto io di male nella vita per non meritarmi di svegliarmi con Sabrina Ferilli accanto che mi dice “svegliati… - tuttachiara : Ma cosa ho fatto io di male nella vita per non meritarmi di svegliarmi con Sabrina Ferilli accanto che mi dice “sve… - wandaxbarnes : RT @fvnzioniamo: tra dieci minuti c’è lore musetti rai qua devi stare attenta sul serio mi incateno ai cancelli del palinsesto come sabrina… - fvnzioniamo : tra dieci minuti c’è lore musetti rai qua devi stare attenta sul serio mi incateno ai cancelli del palinsesto come sabrina ferilli - infoitcultura : Belen, “spavento passato”: il commento di Sabrina Ferilli -