Papa Francesco su giovani e anziani: "Ognun per sé uccide" (Di domenica 25 luglio 2021) “Nelle nostre società abbiamo consegnato la vita all’idea che Ognuno pensa per sé. Ma questo uccide!”. Papa Francesco esorta a marciare “giovani e anziani insieme. I giovani, profeti del futuro che non dimenticano la storia da cui provengono; gli anziani, sognatori mai stanchi che trasmettono esperienza ai giovani, senza sbarrare loro la strada”. C’è bisogno, dice il Pontefice, di “una nuova alleanza” fra giovani e anziani, perché “senza questa alleanza di vita, di sogni e di futuro, rischiamo di morire ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 25 luglio 2021) “Nelle nostre società abbiamo consegnato la vita all’idea cheo pensa per sé. Ma questo!”.esorta a marciare “insieme. I, profeti del futuro che non dimenticano la storia da cui provengono; gli, sognatori mai stanchi che trasmettono esperienza ai, senza sbarrare loro la strada”. C’è bisogno, dice il Pontefice, di “una nuova alleanza” fra, perché “senza questa alleanza di vita, di sogni e di futuro, rischiamo di morire ...

