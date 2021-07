Olimpiadi | Settebello super | travolto il Sudafrica all’esordio

(Di domenica 25 luglio 2021) Partita senza storia alledi Tokyo 2020 per ilitaliano. Gli Azzurri di Alessandro Campagna, il Commissario Tecnico della Nazionale nostrana, si sono imposti largamente con un netto 21-2 commissionato al malcapitato. Un’affermazione che ha certificato la forza del gruppo tricolore che, al Tatsumi Waterpolo Center di Kotò, hanno dimostrato di essere, ancora una volta, una delle compagini favorite per una delle tre medaglie in palio della pallanuoto maschile. Chi ben comincia, d’altronde, è a metà dell’opera. Il, adesso, dovrà confermarsi per lanciare definitivamente la propria ...

Sport di squadra Meglio di così l' Italia del volley femminile non poteva cominciare: netto il 3 - 0 rifilato alla Russia , così come è perentorio il 21 - 2 inflitto dal Settebello al Sudafrica. Tutto facile all'esordio anche per il Settebello nel torneo di pallanuoto maschile. Ottimo esordio per Settebello, basket e volley. Martedì 27 luglio c'è la Grecia alle 8.30 italiane e sarà una partita molto più difficile e impegnativa.