OLIMPIADI | DOPPIO QUARTO POSTO AZZURRO

(Di domenica 25 luglio 2021) Sulla scia dell’argento conquistato da Samele ieri ci auguravamo di poter proseguire la conquista di nuove medaglie. Oggi, invece, il programma della scherma a Tokyo 2020 ha un gusto amaro per l’Italia che ha conquistato ilin due diverse gare. Alice Volpi nel fioretto femminile, vincitrice del derby nei quarti contro Arianna Errigo, si è dovuta arrendere a due russe: Deriglazova in semifinale e Korobeynikova nella finale per il bronzo. Identica sorteo per lo spadista Andrea Santarelli. La prima sconfitta dall’ungherese Siklosi per 15-10, la seconda dall’ucraino Reizlin 15-12 nell’assalto valido per il terzo. Il ...