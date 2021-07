Nuoto, il tunisino Hafnaoui oro a sorpresa nei 400 sl. 6° Gabriele Detti e mai in corsa per il podio (Di domenica 25 luglio 2021) sorpresa incredibile alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nel Nuoto. Era noto che la finale dei 400 sl non vedesse ai ranghi di partenza un chiaro favorito, tuttavia appariva impensabile immaginare che il tunisino Ahmed Hafnaoui potesse toccare la piastra per primo dalla corsia 8. Il 18enne africano ha compiuto un’impresa leggendaria per il suo Paese, succedendo ad Oussama Mellouli che trionfò nei 1500 sl a Pechino 2008. L’Italia rimane a secco di medaglie: Gabriele Detti ha purtroppo confermato le sensazioni della vigilia e di una stagione in cui non ha mai davvero ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021)incredibile alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nel. Era noto che la finale dei 400 sl non vedesse ai ranghi di partenza un chiaro favorito, tuttavia appariva impensabile immaginare che ilAhmedpotesse toccare la piastra per primo dalla corsia 8. Il 18enne africano ha compiuto un’impresa leggendaria per il suo Paese, succedendo ad Oussama Mellouli che trionfò nei 1500 sl a Pechino 2008. L’Italia rimane a secco di medaglie:ha purtroppo confermato le sensazioni della vigilia e di una stagione in cui non ha mai davvero ...

