No green pass, la rabbia di Sami Modiano: 'I paragoni col nazismo sono inaccettabili' (Di domenica 25 luglio 2021) Le restrizioni paragonate a una dittatura, i vaccini considerati un'imposizione, l'estensione del come il nazismo e i non vaccinati considerati vittime di discriminazioni e persecuzioni proprio come ... Leggi su leggo (Di domenica 25 luglio 2021) Le restrizioni paragonate a una dittatura, i vaccini considerati un'imposizione, l'estensione del come ile i non vaccinati considerati vittime di discriminazioni e persecuzioni proprio come ...

Advertising

borghi_claudio : Com'era quella, aspetta, voglio le parole giuste: 'il green pass è una misura con la quale i cittadini possono cont… - VittorioSgarbi : Il Green Pass è una fascistata arcaica. @stampasgarbi - VittorioSgarbi : Fico dice 'no al Green pass per i parlamentari' mentre viene imposto a tutti gli italiani. Io lo voglio anche per i… - heytheregiulia : Siete dei clown voi che vi vaccinate SOLO perché volete partire. E non in primis per voi stessi. Ma per il green pa… - AccettoAnna : RT @PaoloBorg: Le manifestazioni No Green Pass sono organizzate da Casa Pound e Forza Nuova Sono politicizzate e non mi meraviglierei se di… -