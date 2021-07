MXGP, Tony Cairoli vince Gara-2 di Loket e si rilancia per il titolo, ma il GP della Repubblica Ceca va a Prado (Di domenica 25 luglio 2021) Tim Gajser spreca (cade rovinosamente in avvio) e Tony Cairoli, da fuoriclasse quale è ringrazia e vince. Il siciliano della KTM, infatti, ha letteralmente dominato Gara-2 del Gran Premio della Repubblica Ceca, quinto appuntamento del Mondiale MXGP 2021, che tuttavia va nelle mani di Jorge Prado (KTM) che aveva fatto sua Gara-1. Sul tracciato di Loket il fuoriclasse siciliano ha centrato il 94° successo in carriera, prendendo per primo l’holeshot e scappando in maniera inesorabile. Alle ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) Tim Gajser spreca (cade rovinosamente in avvio) e, da fuoriclasse quale è ringrazia e. Il sicilianoKTM, infatti, ha letteralmente dominato-2 del Gran Premio, quinto appuntamento del Mondiale2021, che tuttavia va nelle mani di Jorge(KTM) che aveva fatto sua-1. Sul tracciato diil fuoriclasse siciliano ha centrato il 94° successo in carriera, prendendo per primo l’holeshot e scappando in maniera inesorabile. Alle ...

