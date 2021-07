Migliaia in piazza contro vaccini e green pass. Le destre cavalcano. I dubbi della Lega. Il 28 la prova (Di domenica 25 luglio 2021) A Torino Gianluigi Paragone ne ha subito approfittato per organizzare banchetti e raccogliere le firme contro il decreto Draghi (da ieri in Gazzetta) e per Italexit, il suo nuovo partito dopo la ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 25 luglio 2021) A Torino Gianluigi Paragone ne ha subito approfittato per organizzare banchetti e raccogliere le firmeil decreto Draghi (da ieri in Gazzetta) e per Italexit, il suo nuovo partito dopo la ...

Advertising

Adnkronos : #Greenpass, migliaia in protesta in piazza a Parigi: scontri. - Agenzia_Ansa : In migliaia in piazza in tutta Italia per dire 'No Green Pass'. Tremila persone a Roma, dove ci sono stati disordin… - LaStampa : Il popolo No Green Pass: “Libertà, Libertà. Basta dittatura”, in migliaia in piazza a Roma, Torino, Milano e Napoli - criccicracci : RT @marcogregorett1: Definire #manifestazioni no v…. quelle che hanno visto decine di migliaia di #persone in piazza in tutta #Italia è il… - aciclista70 : RT @SecolodItalia1: Green Pass, la Francia si ribella: migliaia in piazza. E partono gli scontri a Parigi -