Mandello fa il tifo per Andrea Panizza | martedì mattina la finale per una medaglia olimpica

(Di domenica 25 luglio 2021) Intono alle 3 del mattino di27 lugliodel Lario sarà in fibrillazione. A quell'ora scenderà in acqua, nellaB,, che si giocherà unaolimpiaca sul ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mandello tifo

LeccoToday

Intono alle 3 del mattino di martedì 27 lugliodel Lario sarà in fibrillazione. A quell'ora scenderà in acqua, nella finale B, Andrea Panizza, che si giocherà una medaglia olimpiaca sul Quattro di coppia maschile azzurro (con Simone ...pronti a tifare Andrea Panizza sarà invece in gara già venerdì (alle 4 ore italiane) e a, suo paese natale e della 'sua' Canottieri Moto Guzzi, sono pronti a fare il. "Per ...Il canottiere della Moto Guzzi, già campione del mondo, pronto alla sfida di Tokyo. La pallavolista originaria di Valgreghentino è capitana della nazionale femminile ...