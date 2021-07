LIVE Canottaggio, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: quattro di coppia femminile in finale, singolo maschile in semifinale! (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.50 Vince la Norvegia davanti alla Grecia, ma l’Italia è terza e va in Semifinale A/B! 04.48 SEMIfinaleEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 04.40 Tocca all’Italia! Gennaro Di Mauro in gara nei quarti di finale del singolo senior maschile. Tre i posti per la semifinale. 04.00 Vince l’Australia in 6’36?77, ma l’Italia è seconda a 0?77 e va in finale A! 03.58 finaleEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 03.50 Tocca all’Italia! Valentina Iseppi, Alessandra Montesano, Veronica Lisi e Stefania ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04.50 Vince la Norvegia davanti alla Grecia, ma l’Italia è terza e va in SemiA/B! 04.48 SEMIEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 04.40 Tocca all’Italia! Gennaro Di Mauro in gara nei quarti didelsenior. Tre i posti per la semi. 04.00 Vince l’Australia in 6’36?77, ma l’Italia è seconda a 0?77 e va inA! 03.58EEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 03.50 Tocca all’Italia! Valentina Iseppi, Alessandra Montesano, Veronica Lisi e Stefania ...

