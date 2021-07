La musica digitale corre, effetto Maneskin e non solo (Di domenica 25 luglio 2021) In occasione della diffusione delle classifiche di vendita del primo semestre GfK ha anche reso noto i dati di vendita nei primi sei mesi dell’anno in Italia. Dopo un 2020 dove la musica digitale, ed in particolare gli abbonati alle piattaforme sono cresciuti in maniera esponenziale, anche il 2021 si è aperto con numeri rilevanti. Secondo i dati della società di ricerche il mercato, a volume, nei primi sei mesi del 2021 ha continuato a correre. Oltre alle forti percentuali dello streaming - che a livello di consumi premium ha visto un’impennata del 52% - per un totale di crescita del segmento del 30%, dopo il pesante impatto del 2020 si ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 25 luglio 2021) In occasione della diffusione delle classifiche di vendita del primo semestre GfK ha anche reso noto i dati di vendita nei primi sei mesi dell’anno in Italia. Dopo un 2020 dove la, ed in particolare gli abbonati alle piattaforme sono cresciuti in maniera esponenziale, anche il 2021 si è aperto con numeri rilevanti. Secondo i dati della società di ricerche il mercato, a volume, nei primi sei mesi del 2021 ha continuato are. Oltre alle forti percentuali dello streaming - che a livello di consumi premium ha visto un’impennata del 52% - per un totale di crescita del segmento del 30%, dopo il pesante impatto del 2020 si ...

