La 23enne che ha ricevuto 6 dosi di vaccino per sbaglio: "Non mi danno il Green Pass" (Di domenica 25 luglio 2021) Sei dosi di vaccino Pfizer somministrate per sbaglio e niente Green Pass. È la storia di Virginia Grilli, la studentessa in Psicologia clinica di 23 anni che il 9 maggio, presso l'ospedale Noa di Massa, è stata vittima dell'errore da parte dell'équipe vaccinatrice. Oggi la giovane si racconta al Corriere della Sera e, nonostante i malesseri e i continui controlli a cui deve sottoporsi, rivela: "Non sarò mai una no vax... Anzi, faccio un appello ai miei coetanei: vaccinatevi, mettete le mascherine e niente assembramenti". Virginia, che non ha presentato denuncia penale contro medico e infermiera che ...

