Kessiè svela il suo futuro! L’annuncio direttamente da Tokyo 2020!ù

(Di lunedì 26 luglio 2021) In questi giorni in casa Milan sta tendo banco il rinnovo di. Finalmente è il giocatore stesso are il suoLe parole diRaggiunto dai microfoni della Gazzetta Dello Sport, l’ivoriano ha fatto luce sul suo futuro. Ecco un estratto dell’intervista: “Sono orgoglioso di aver scelto il Milan e non è mia intenzione andare via. Anzi, voglio restare per sempre“. Frankha poi proseguito:”Quando torno dalle Olimpiadi sistemo tutto, voglio solo il Milan, Maldini e Massara conoscono il mio pensiero. Mi piace tanto quando gli ultrà cantano un Presidente, c’è solo un Presidente. ...

