Jon Rahm positivo al Covid | le Olimpiadi perdono un altro protagonista

Leggi su ck12

(Di domenica 25 luglio 2021) . Il numero 1 del golf mondiale, una perdita pesantissima non solo per la Spagna Screenshot JonDopo il rinvio dello scorso anno a causa della pandemia, un ulteriore rinvio della manifestazione sportiva più importante e coinvolgente, avrebbe significato mettere una definitiva pietra tombale sulledi Tokio 2020. Il rischio era purtroppo nell’aria, esattamente come questo virus. Occorreva necessariamente partire, sapendo, però, che questi Giochi avrebbero dovuto convivere con uno sgradito ospite. Ti potrebbe interessare>>>Tokyo: Samele e Dell’Aquila, le prime due medaglie sono ...