Idrogeno e rinnovabili nel futuro energetico dell’Egitto

(Di domenica 25 luglio 2021) Roma, 25 lug – Come molte nazioni africane, anche l’Egitto intende aumentare la quota di energia prodotta da fonti. A differenza di altri Paesi del continente nero, però, il governo del Cairo non si vuole limitare a costruire centrali “classiche” quali quelle solari ed eoliche (che pure sono in cantiere), ma punta a produrreverde ricavato dall’elettrolisi dell’acqua. Per raggiungere questo obiettivo l’esecutivo punta a investire ben 4 miliardi di dollari, utilizzando un’area desertica di 7mila chilometri quadrati. Qui sarà installata una capacità che può arrivare a 90mila megawatt. La transizione energetica ...

Advertising

Efisio31251859 : RT @IlPrimatoN: La transizione energetica dell'Egitto si chiama idrogeno. E grazie alla presenti di Eni parla anche italiano - alesdamb : RT @IlPrimatoN: La transizione energetica dell'Egitto si chiama idrogeno. E grazie alla presenti di Eni parla anche italiano - IlPrimatoN : La transizione energetica dell'Egitto si chiama idrogeno. E grazie alla presenti di Eni parla anche italiano - GiulioQuaresima : @ConteZero76 Infatti ho sempre pensato che sarebbe meglio piottosto impegnarsi nello sviluppo dell'idrogeno, pur co… - Cappelletti1977 : RT @FranzosoFra: @chiccotesta La Puglia boccia due impianti di rinnovabili ma chiede la realizzazione di un polo dell'idrogeno. Anche per l… -

Ultime Notizie dalla rete : Idrogeno rinnovabili

Formiche.net

... i 100 miliardi decisi a Parigi, e la priorità sarà per efficienza energetica e(un ... "gli investimenti in energiee tecnologie a basse emissioni sono ritenuti un'opportunità per ...... con un ruolo in prospettiva molto importante dell'. Queste tecnologie sono estremamente ... 3) Le fonti. Per raggiungere l'obiettivo del Green Deal ( - 55% di emissioni di CO2 entro ...Il piano di recovery Ue della Bulgaria punta su una strategia energetica globale per il paese basata su rinnovabili e idrogeno ...«La notizia meritoriamente rilanciata da Federmanager di Terni in merito alla localizzazione a Gualdo Cattaneo di un polo regionale dell’idrogeno da inserire tra i progetti prioritari del Recovery Pla ...