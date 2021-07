I numeri in chiaro, Taliani: «Il rapporto tra positivi e ricoveri è il migliore di sempre: mai così bene dall’inizio della pandemia» (Di domenica 25 luglio 2021) Continua a crescere il numero dei nuovi positivi al Coronavirus registrati ogni 24 ore, e sale, di conseguenza, anche il numero degli ospedalizzati. Eppure, nonostante le cifre assolute ci parlino di un peggioramento progressivo in corso da circa due settimane, dietro i dati di questi giorni si cela una buona notizia. Come spiegato dalla professoressa Gloria Taliani, docente di Malattie infettive dell’università La Sapienza di Roma. Pur a fronte di una risalita dei contagi («per ritrovare un numero analogo bisogna risalire al 26 di maggio, con la differenza che allora si era in calo»), i dati ci dicono una cosa molto buona: il rapporto ... Leggi su open.online (Di domenica 25 luglio 2021) Continua a crescere il numero dei nuovial Coronavirus registrati ogni 24 ore, e sale, di conseguenza, anche il numero degli ospedalizzati. Eppure, nonostante le cifre assolute ci parlino di un peggioramento progressivo in corso da circa due settimane, dietro i dati di questi giorni si cela una buona notizia. Come spiegato dalla professoressa Gloria, docente di Malattie infettive dell’università La Sapienza di Roma. Pur a fronte di una risalita dei contagi («per ritrovare un numero analogo bisogna risalire al 26 di maggio, con la differenza che allora si era in calo»), i dati ci dicono una cosa molto buona: il...

