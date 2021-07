Fiorentina, Dragowski escluso dall’amichevole. Il motivo (Di domenica 25 luglio 2021) Bartolomiej Dragowski non parteciperà all’amichevole con la Polisportiva C4 a causa di un leggero problema fisico ancora da smaltire Bartolomiej Dragowski non parteciperà all’amichevole con la Polisportiva C4 a causa di un leggero problema fisico ancora da smaltire. Il portiere della Fiorentina è reduce da un infortunio e lo staff sanitario ha preferito concedergli un turno di riposo in via precauzionale, scongiurando così eventuali ricadute per il troppo carico di lavoro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 luglio 2021) Bartolomiejnon parteciperà all’amichevole con la Polisportiva C4 a causa di un leggero problema fisico ancora da smaltire Bartolomiejnon parteciperà all’amichevole con la Polisportiva C4 a causa di un leggero problema fisico ancora da smaltire. Il portiere dellaè reduce da un infortunio e lo staff sanitario ha preferito concedergli un turno di riposo in via precauzionale, scongiurando così eventuali ricadute per il troppo carico di lavoro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

