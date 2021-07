Figliuolo: “Per bloccare Covid fondamentale vaccinare giovani” (Di domenica 25 luglio 2021) “vaccinare i ragazzi è importante per due ragioni perché sottraiamo persone che potrebbero ammalarsi, bloccando la circolazione del virus, che varia e contromanovra a seconda di ciò che facciamo”. Ad affermarlo il generale Francesco Paolo Figliuolo, premiato con la Penna al merito a Susa. “Se vogliamo bloccare le mutazioni, come la variante Delta, bisogna avere quante più persone possibili vaccinate e i giovani, che socializzano molto, possono portare in maniera asintomatica o poco sintomatica il virus in giro e magari attaccare frange di popolazione fragili che ad esempio per motivi sanitari non possono farsi il ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 25 luglio 2021) “i ragazzi è importante per due ragioni perché sottraiamo persone che potrebbero ammalarsi, bloccando la circolazione del virus, che varia e contromanovra a seconda di ciò che facciamo”. Ad affermarlo il generale Francesco Paolo, premiato con la Penna al merito a Susa. “Se vogliamole mutazioni, come la variante Delta, bisogna avere quante più persone possibili vaccinate e i, che socializzano molto, possono portare in maniera asintomatica o poco sintomatica il virus in giro e magari attaccare frange di popolazione fragili che ad esempio per motivi sanitari non possono farsi il ...

