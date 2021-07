Di Maio al Giffoni: “Ragazzi vaccinatevi, è l’unica arma vincente” (Di lunedì 26 luglio 2021) Nell’anno della ripartenza, Luigi Di Maio torna a Giffoni per la decima volta consecutiva. E’ felice di esserci, desidera il confronto con i Ragazzi, ascolta con entusiasmo le parole di Claudio Gubitosi, che gli racconta novità del Festival. Il Ministro degli Esteri approfitta dell’occasione, all’indomani delle proteste in piazza in ottanta città italiane, per un appello formulato a tutti, quello a vaccinarsi perché la vaccinazione è l’unica arma per superare la crisi sanitaria e quella economica. In particolare si riferisce ai giovani e Giffoni è il posto giusto per farlo. “E’ un anno ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 26 luglio 2021) Nell’anno della ripartenza, Luigi Ditorna aper la decima volta consecutiva. E’ felice di esserci, desidera il confronto con i, ascolta con entusiasmo le parole di Claudio Gubitosi, che gli racconta novità del Festival. Il Ministro degli Esteri approfitta dell’occasione, all’indomani delle proteste in piazza in ottanta città italiane, per un appello formulato a tutti, quello a vaccinarsi perché la vaccinazione èper superare la crisi sanitaria e quella economica. In particolare si riferisce ai giovani eè il posto giusto per farlo. “E’ un anno ...

