Covid: Bernini, 'boom vaccinazioni risposta migliore a dubbiosi' (Di domenica 25 luglio 2021) Roma, 25 lug. (Adnkronos) – "Il boom di adesioni alla campagna vaccinale è il termometro reale dell'Italia che vuole ripartire e non accetta che il suo futuro venga messo a rischio da una esigua minoranza di no vax. L'annuncio del commissario Figliuolo, che prevede per fine luglio il 60 per cento di over 12 vaccinati, e che garantisce un prezzo calmierato dei tamponi a chi dovrà ancora attendere la sua dose, rappresenta una garanzia anche per chi teme effetti negativi del Green pass sulle attività economiche. Questa è la risposta migliore dello Stato a chi continua a seminare dubbi e ambiguità". Lo afferma in una nota il presidente dei senatori di Forza ...

