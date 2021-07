Coronavirus | oggi in Calabria 93 nuovi casi e nessun decesso

(Di domenica 25 luglio 2021) In, ad, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 979446 (+1.705). Le persone risultate positive alsono 70199 (+93) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi ...

...sanitaria da. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,02% e raggiungono quota 237.541 (95,6% dei casi totali).sono ...In Calabria, ad, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 979446 (+1.705). Le persone risultate positive alsono 70199 (+93) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all'epidemia da ...Il governo sta pensando all’ipotesi di rende obbligatorio il Green Pass sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza. Quasi certamente sarà obbligatorio il Green pass sui mezzi di trasporto a lunga perc ...Sale il tasso di positività sia a livello regionale che nazionale, in Lombardia un decesso nelle ultime 24 ore ...