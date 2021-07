Continua l'effetto Green Pass in Fvg, in due giorni 12mila prenotazioni per il vaccino (Di domenica 25 luglio 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Green Pass e controlli, verso la stretta: cosa può… Pronto il Green Pass per il Fvg, sms o email per il… Riapre la terapia intensiva di ... Leggi su friulioggi (Di domenica 25 luglio 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili:e controlli, verso la stretta: cosa può… Pronto ilper il Fvg, sms o email per il… Riapre la terapia intensiva di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Continua l'effetto Europei sul rialzo dei contagi a Roma, la variante Delta pesa per il 60% sui nuovi casi #ANSA - vale_ria_ : @Larisa40765958 No, questo è l'effetto della disinformazione continua da parte di media, politici e virologih - lavocediasti : Vaccinazioni, continua 'l'effetto Draghi': oggi il doppio delle vaccinazioni rispetto a sabato scorso - AMDdamanna : @yoghi_orso @i_poteri_forti Non credo, la propaganda ha effetto su chi non vive a Roma non sui romani, e la Raggi,… - delucaornella : @Robertogabelli3 @cinny__15 @matteosalvinimi Lei è veramente incredibile. Continua a diffondere falsità e menzogne… -