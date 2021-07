Chiara Ferragni liquida i soci e la sorella con 50 euro. Ma c’è chi le ha chiesto di più (Di lunedì 26 luglio 2021) Il 21 giugno Chiara Ferragni ha liquidato la sorella Valentina e altri soci per diventare l’unica azionista, con una cifra simbolica di 50 euro. C’è chi non si è accontentato e Chiara ha dovuto pagare un prezzo più alto. Lo scorso 21 giugno, l’imprenditrice e influencer Chiara Ferragni ha deciso di liquidare i soci delle L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 26 luglio 2021) Il 21 giugnohato laValentina e altriper diventare l’unica azionista, con una cifra simbolica di 50. C’è chi non si è accontentato eha dovuto pagare un prezzo più alto. Lo scorso 21 giugno, l’imprenditrice e influencerha deciso dire idelle L'articolo proviene da Leggilo.org.

