Caso Eni: pm Milano, serenità Procura non turbata da Storari (Di domenica 25 luglio 2021) Sono 45 i pm milanesi che hanno finora firmato una lettera in cui si afferma che "esclusa ogni valutazione di merito, la loro serenità non è turbata dalla permanenza del collega" Paolo Storari, "nell'... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 25 luglio 2021) Sono 45 i pm milanesi che hanno finora firmato una lettera in cui si afferma che "esclusa ogni valutazione di merito, la loronon èdalla permanenza del collega" Paolo, "nell'...

Advertising

VittorioSgarbi : Piercamillo Davigo indagato a Brescia per rivelazione del segreto d'ufficio sul caso Eni. Un tale qualche tempo fa… - AnsaLombardia : Caso Eni: pm Milano, serenità Procura non turbata da Storari. 45 pubblici ministeri milanesi firmano lettera a favo… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Caso Eni: pm Milano, serenità Procura non turbata da Storari: (ANSA) - MILANO, 25 LUG - Sono 45 i… - EugenioBerto70 : Caso Eni, pg Cassazione chiede trasferimento Storari da Milano - AngelaGianoli : RT @dukana2: Il sistema criminale Piero #Amara #Eni vuole far fuori #Davigo e ha iniziato con la macchina del fango??il #PorcoAseiZampe non… -