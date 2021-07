Carne, report Wwf sui danni del consumo sfrenato: “Eliminare i sussidi agli allevamenti intensivi e sostenere gli estensivi” (Di domenica 25 luglio 2021) Negli ultimi 50 anni i consumi di Carne hanno subìto un netto incremento a livello globale, tanto che oggi nel mondo il 70% della biomassa di uccelli è composto da pollame destinato all’alimentazione dell’uomo. Solo il 30% da uccelli selvatici. Ogni anno vengono macellati a scopo alimentare 50 miliardi di polli, di cui circa il 70% allevati in maniera intensiva. Tra i mammiferi, le proporzioni sono ancora più impressionanti: il 60% del peso dei mammiferi sul nostro Pianeta è costituito da bovini e suini da allevamento, il 36% da umani e appena il 4% da mammiferi selvatici. Ed ecco perché, di tutti i sistemi umani che utilizzano a proprio beneficio le risorse naturali, il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 luglio 2021) Negli ultimi 50 anni i consumi dihanno subìto un netto incremento a livello globale, tanto che oggi nel mondo il 70% della biomassa di uccelli è composto da pollame destinato all’alimentazione dell’uomo. Solo il 30% da uccelli selvatici. Ogni anno vengono macellati a scopo alimentare 50 miliardi di polli, di cui circa il 70% allevati in maniera intensiva. Tra i mammiferi, le proporzioni sono ancora più impressionanti: il 60% del peso dei mammiferi sul nostro Pianeta è costituito da bovini e suini da allevamento, il 36% da umani e appena il 4% da mammiferi selvatici. Ed ecco perché, di tutti i sistemi umani che utilizzano a proprio beneficio le risorse naturali, il ...

