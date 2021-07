Carceri: domani La Russa in visita a San Vittore (Di domenica 25 luglio 2021) Roma, 25 lug. (Adnkronos) - domani il vice presidente del Senato, Ignazio La Russa, accompagnato da Stefano Maullu e dal consigliere comunale Enrico Marcora, farà visita al carcere di San Vittore a Milano, dove incontrerà gli agenti della Polizia Penitenziaria per un confronto sulla situazione carceraria. A seguire, alle ore 13, il senatore di Fratelli d'Italia incontrerà i giornalisti di fronte l'ingresso del penitenziario, in piazza Gaetano Filangeri. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 luglio 2021) Roma, 25 lug. (Adnkronos) -il vice presidente del Senato, Ignazio La, accompagnato da Stefano Maullu e dal consigliere comunale Enrico Marcora, faràal carcere di Sana Milano, dove incontrerà gli agenti della Polizia Penitenziaria per un confronto sulla situazione carceraria. A seguire, alle ore 13, il senatore di Fratelli d'Italia incontrerà i giornalisti di fronte l'ingresso del penitenziario, in piazza Gaetano Filangeri.

